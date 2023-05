Orchidées et Patrimoine Ferme de Souleilles, 7 mai 2023, Frespech.

Journée découverte avec au programme :

9h : accueil et départ du Musée du Foie Gras balade vers la chapelle de Calhavet.

12h : pause pique-nique (repas tiré du sac ou assiette du Musée du Fois Gras sur réservation).

14h : départ balade à la découverte des orchidées.

Inscription obligatoire..

2023-05-07 à ; fin : 2023-05-07 18:00:00. EUR.

Ferme de Souleilles Musée du Foie Gras

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Discovery day with ! The program :

9pm : departure at the Museum of the Foie gras – trails to the chapel of Calhavet

12am : picnics on your own or plate picnics (9,90 euros on reservation)

3pm : departure trails to Hautefage to discover orchids

Jornada de descubrimiento con el siguiente programa:

9h: bienvenida y salida del Museo del Foie Gras, paseo hasta la capilla de Calhavet.

12 h: pausa para picnic (comida para llevar o plato del Museo del Foie Gras previa reserva).

14:00 h: salida a pie para descubrir las orquídeas.

Inscripción obligatoria.

Entdeckungstag mit dem Programm :

9 Uhr: Empfang und Abfahrt vom Leberpastetenmuseum Spaziergang zur Kapelle von Calhavet.

12 Uhr: Picknickpause (Essen aus dem Rucksack oder Teller des Musée du Fois Gras auf Vorbestellung).

14 Uhr: Start des Spaziergangs zur Entdeckung der Orchideen.

Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Fumel – Vallée du Lot