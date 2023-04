Gala de l’école de danse Evi’Danse à Fresnoy le Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: Aisne

Fresnoy-le-Grand

Gala de l’école de danse Evi’Danse à Fresnoy le Grand, 17 juin 2023, Fresnoy-le-Grand. Et si vous embarquiez pour un voyage féerique ?.

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 23:00:00. 5 . Fresnoy-le-Grand 02230 Aisne Hauts-de-France



What if you embarked on a magical journey? ¿Por qué no embarcarse en un viaje mágico? Wie wäre es, wenn Sie sich auf eine märchenhafte Reise begeben? Mise à jour le 2023-04-21 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Saint-Quentinois

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Fresnoy-le-Grand Autres Adresse Ville Fresnoy-le-Grand Departement Aisne Lieu Ville Fresnoy-le-Grand

Fresnoy-le-Grand Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fresnoy-le-grand/

Gala de l’école de danse Evi’Danse à Fresnoy le Grand 2023-06-17 was last modified: by Gala de l’école de danse Evi’Danse à Fresnoy le Grand 17 juin 2023 Fresnoy-le-Grand

Fresnoy-le-Grand Aisne