NORD FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT Catégories d’Évènement: Fresnes-sur-Escaut

NORD-PAS-DE-CALAIS NORD FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT, 17 novembre 2023, FRESNES-SUR-ESCAUT. NORD FRESNES-SUR-ESCAUT Vendredi 17 novembre, 18h00 FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT SENTIER DES ARTS FRESNES-SUR-ESCAUT 59970 NORD-PAS-DE-CALAIS NORD Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00

2023-11-17T18:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Fresnes-sur-Escaut, NORD-PAS-DE-CALAIS Autres Lieu FRESNES-SUR-ESCAUT Adresse SENTIER DES ARTS Ville FRESNES-SUR-ESCAUT Departement NORD-PAS-DE-CALAIS Lieu Ville FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT latitude longitude 45.205757;6.706467

NORD FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT 2023-11-17 2023-11-17 was last modified: by NORD FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT FRESNES-SUR-ESCAUT 17 novembre 2023