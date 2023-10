Cet évènement est passé Les mots des 4 saisons, des dimanches d’écriture Ecolieu la Filerie 41700 Fresnes Fresnes Catégories d’Évènement: Fresnes

http://www.marieremande.fr Les mots des 4 saisons des dimanches d’écriture en Touraine ou Loir-et-Cher Une journée de stage dans des lieux inspirants et une ambiance conviviale pour prendre le temps d’écrire. • des thèmes spécifiques des formes d’écriture variées • une expérimentation d’outils pour mieux déployer son style • des temps de mise en route corporelle • des lieux insolites, inspirants ou en contact

avec la nature • et toujours un accompagnement professionnel premier stage :

Dimanche 24 septembre de 10h à 17h

Ecolieu la Filerie 41700 Fresnes

« Ecrire avec les cinq sens »

informations et inscriptions : 06 67 17 51 93 jerome@lafilerie.org Les autres stages à la journée :

• dimanche 26 novembre de 10h à 17h

• dimanche 18 février de 10h à 17h

• dimanche 26 mai de 10h à 17H

• dimanche 7 juillet de 10h à 17h

Lieux et thèmes à définir ultérieurement sur www.helloasso.com/associations/association-les-cris-de-l-ecrit Tarif des stages :

85€ (pour un dimanche) + 10€ adhésion Informations et inscriptions :

06 07 46 18 58

Ecolieu la Filerie 41700 Fresnes
La filerie 41700 Fresnes
Fresnes
Fresnes 41700 Loir-et-Cher

Détails
Heure : 10:00
Catégories d'Évènement: Fresnes, Loir-et-Cher

