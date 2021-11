Matignon Matignon Côtes-d'Armor, Matignon Fresnaye Trail Matignon Matignon Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Matignon Côtes d’Armor Matignon Comme chaque année, le Fresnaye Trail soutient les associations Mille et un sourires et Association Din’handisport . 2022 : le plein de nouveautés ! – Samedi 23 avril 2022 : 1ère édition du trail nocturne surprise, sur un parcours de 10 à 15km technique et difficile. – Dimanche 24 avril 2022 :

=> Trail 38 km

=> Trail 17 km

=> Trail 10km

