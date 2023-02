Petites Cités de Caractères : Les ateliers d’art dans tous leurs états ! Fresnay-sur-Sarthe, 1 avril 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

La ville de Fresnay-sur-Sarthe, Petite Cité de Caractère, vous invite à visiter les différents ateliers des artisans d’art présents sur son territoire et à découvrir leurs savoir-faire.

Fresnay-sur-Sarthe Place Bassum Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire

Partez à la découverte des artisans d’art de la Petite Cité de Caractère !

Le terrier du cuir :

Poussez les portes de l’atelier et percez les secrets de fabrication des objets en cuir réalisés par Antoine Rouaud.

Samedi : 10h-12h & 14h-18h – Entrée libre – 14 rue Abbé Lelièvre – 06 26 68 18 58

Atelier du fer fresnois :

Venez découvrir le travail du forgeron d’art Corentin Chedozeau et la gamme de produits “made in Fresnay” réalisés notamment en lien avec Antoine Rouaud, artisan du cuir à Fresnay.

Dimanche : 10h30-18h30 – Entrée libre – 7 rue du Petit Crochet – 06 35 16 47 91

Atelier tapissier :

Découvrez le métier de tapissier en compagnie de Frédéric Lutard.

Samedi : 9h-12h – Entrée libre – 52 Grande Rue – 07 87 23 22 02

Plumes et cie :

Présentation des plumes et éléments naturels utilisés pour les créations “Plumes et cie”. Démonstrations des différentes étapes de la création d’illustrations avec ses ajouts de volumes : dessin, aquarelles, collage de plumes et encadrement. Samedi et dimanche de 14h à 18h : atelier gratuit de coloriage à l’aquarelle à destination des enfants.

Samedi & dimanche 10h-12h & 14h18h – Entrée libre – 4 place Thiers – 06 45 95 87 17

La forge de lumière :

Plongez dans l’univers de la vitrailliste Marianne Pelcerf. Pour les JEMA, une gamme de petits rondels en peinture sur verre des oiseaux de nos régions sera lancée.

Samedi & dimanche : 10h-13h & 14h-18h – Entrée libre – 3 bis place Thiers – 06 81 82 59 59

Pascal Turpin, taillandier d’armes :

Présentation du métier de taillandier d’armes au travers de l’histoire depuis l’âge du fer.

Samedi & dimanche : 10h-18h – Entrée Libre – 13 rue Saint-Sauveur – 07 45 07 83 33

Atelier Bataille bijouterie/joaillerie :

Découvrez l’atelier-boutique du joaillier Jean-Patrice Bataille. Il proposera à l’occasion des JEMA des démonstrations de sertissage de pierres précieuses.

Samedi : 9h30-12h30 & 14h-18h – Entrée libre – 16 rue Bailleul – 06 69 76 14 09

La casa des créateurs :

Stéphanie Fleury, bijoutière, expose ses créations dans une jolie boutique située dans le centre ancien mais accueille aussi des créateurs et artisans du « fait main ».

Samedi & dimanche : 10h-12h30 & 14h-18h30 – Entrée Libre – 33 Grande Rue – 06 03 02 76 36

Mademoiselle brocantine :

Dans cette brocante, venez chiner des objets très variés (fripes, livres, jeux, meubles, vaisselle, décoration…).

Samedi & dimanche : 10h-18h – Entrée libre – 36 Grande Rue – 06 88 68 62 76

Antiquités & décoration Christophe L’Huillier :

Dans ce concept store, vous trouverez à la vente des objets anciens et décoratifs, des pièces textiles ou encore des petits meubles. Durant ce week-end des JEMA, des petites présentations des poupées Philippart seront proposées pour rendre hommage à cette entreprise d’art populaire fresnoise.

Samedi & dimanche : 10h-19h – 6 rue Gambetta – 06 81 36 93 86

Galerie particulière antiquités :

Dans une ambiance surannée, des objets des XVIIIe, XIXe et XXe siècles sont à acquérir. Une présentation sur l’Art Nouveau et l’Art Déco sera proposée le samedi et le dimanche de 15h30 à 16h30.

Samedi & dimanche : 10h-12h30 & 15h-18h30 – Entrée libre – 3 Rue Bailleul – 06 12 51 12 21

La fontaine du temps :

Dans cette petite boutique pleine de charme, de nombreux objets remplis d’histoire sont à vendre.

Samedi & dimanche : 10h-18h – Entrée libre – 7 Place Thiers – 06 38 32 06 07

Musée de la coiffe :

Le musée de la coiffe présente une large collection de coiffes sarthoises, sur marottes. Les lingères bénévoles de l’association “La Bise-moi vite” vous donneront des explications sur leur travail de restauration et les différentes techniques employées pour redonner un nouvel éclat à ces petites « œuvres d’art » portées par nos grands-mères et arrière-grands-mères.

Samedi & dimanche : 14h30-18h – Entrée libre – Ruelle du Lion – 02 43 33 28 04



@Ville de Fresnay-sur-Sarthe