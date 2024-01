CINÉMA « BONNARD, PIERRE ET MARTHE » ET ANIMATION MICRO-FOLIE Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe, lundi 26 février 2024.

CINÉMA « BONNARD, PIERRE ET MARTHE » ET ANIMATION MICRO-FOLIE Salle André Voisin Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2024-02-26 20:00:00

fin : 2024-02-26

Animation Micro-folie et projection du film « Bonnard, Pierre et Marthe » de Martin Provost.

Avant la diffusion du film « Bonnard, Pierre et Marthe » de Martin Provost, découvrez les œuvres et la vie de Pierre Bonnard, surnommé le « peintre du bonheur ».

Début de l’animation à 20h, projection du film à 20h30.

Résumé du film : Pierre Bonnard ne serait pas le peintre que tout le monde connaît sans l’énigmatique Marthe qui occupe à elle seule presque un tiers de son œuvre…

Tarif : 5€ par personne (prix de la séance de cinéma).

Salle André Voisin Place de Bassum

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



