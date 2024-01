EXPOSITION « FIBRES SENSIBLES » Atelier-galerie L’Antre du Chêne Fresnay-sur-Sarthe, vendredi 9 février 2024.

Début : 2024-02-09

fin : 2024-03-10

Découvrez l’exposition de Jacques Thion et Edwige Lesiourd à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne.

Du vendredi 9 février au dimanche 10 mars 2024, rendez-vous à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne pour découvrir l’exposition « Fibres Sensibles » de Jacques Thion (sculpture bois et laque) et Edwige Lesiourd (photographie).

Ouvert les vendredis, samedis et dimanches de 10h à 12h et de 14h30 à 18h.

Jacques Thion sera présent à différents moments de l’exposition. Renseignez-vous si vous souhaitez le rencontrer.

Atelier-galerie L’Antre du Chêne 3 Rue Ambroise de Loré

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire edwigelesiourdphotographe@gmail.com



