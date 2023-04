Repas dansant Rue des Frênes, 7 octobre 2023, Fresnay-le-Long.

Venez profiter d’un repas dansant !

Sur inscription, organisé par le comité des fêtes de Fresnay-le-Long..

2023-10-07 à ; fin : 2023-10-07 . .

Rue des Frênes

Fresnay-le-Long 76850 Seine-Maritime Normandie



Come and enjoy a dancing meal!

On registration, organized by the festival committee of Fresnay-le-Long.

¡Ven a disfrutar de una comida y un baile!

En la inscripción, organizada por el comité de fiestas de Fresnay-le-Long.

Kommen Sie in den Genuss eines Tanzessens!

Mit Anmeldung, organisiert vom Festkomitee von Fresnay-le-Long.

Mise à jour le 2023-01-12 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité