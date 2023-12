CONCOURS DE PALETS Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Villeneuve-en-Retz CONCOURS DE PALETS Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 3 février 2024, Villeneuve-en-Retz. Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 19:00:00

fin : 2024-02-03 19:00:00 L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Julitte vous propose un concours de palets..

L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Julitte vous propose un concours de palets.

Les planches en plomb et les palets en laiton sont mis à disposition des participants. Les fonds récoltés lors de cet évènement serviront à financer des projets et du matériel pour les enfants ! Pratique :

– Inscription par téléphone.

– Un lot sera offert à chaque participant.

– Bar & restauration sur place.

– Plus d’informations sur la page Facebook de l’association ICI. Retrouvez ici tous les évènements programmés à Villeneuve-en-Retz. .

Fresnay-en-Retz Salle des Sports

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Villeneuve-en-Retz Autres Code postal 44580 Lieu Fresnay-en-Retz Adresse Fresnay-en-Retz Salle des Sports Ville Villeneuve-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Latitude 47.02628 Longitude -1.87729 latitude longitude 47.02628;-1.87729

CONCOURS DE PALETS Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz 2024-02-03 2024-02-03 was last modified: by CONCOURS DE PALETS Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz 3 février 2024