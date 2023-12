CÉRÉMONIE DES VOEUX À LA POPULATION Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz, 26 janvier 2024, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 19:00:00

fin : 2024-01-26 19:00:00

Le Maire et les élus du conseil municipal vous donnent rendez-vous pour la cérémonie des voeux 2024 le vendredi 26 janvier à 19h..

Au programme:

– Mot d’accueil du Maire, des Maires délégués et adjoints,

– discours et voeux prononcés par l’équipe municipale au Théâtre « Caba’Retz ».

– verre de l’amitié à la salle polyvalente de Fresnay pour débuter cette nouvelle année.

Ce moment phare de la vie de notre collectivité sera l’occasion de revenir sur l’année écoulée et de présenter les grands projets 2024 comme le devenir du Marché U, réhabilité en bâtiment culturel et sportif. Nous espérons vous y voir nombreux !

Pour celles et ceux qui ne pourront être présents, l’ensemble du conseil municipal vous adresse d’ores et déjà ses meilleurs voeux de santé et de bonheur pour l’année 2024.

Fresnay-en-Retz Théâtre Caba’Retz

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



