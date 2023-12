CONCOURS DE BELOTE Fresnay-en-Retz Villeneuve-en-Retz Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Début : 2024-01-14 14:30:00

fin : 2024-01-14 14:30:00 Vous aimez les jeux de cartes traditionnelles ? Vous connaissez la belote ? Vous aimez la stratégie et remporter des victoires dans une ambiance conviviale ?.

Alors à vos agendas ! Cette après-midi ludique est faite pour vous ! Rendez-vous samedi 14 janvier à 14h30, à la salle polyvalente de Fresnay-en-Retz. Côté pratique :

– Inscriptions à partir de 13h30,

– Participation de 8€ par personne,

– 1 cadeau sera remis à chaque participant,

– Lot pour les gagnants : 2 côtes de boeuf, 2 rôtis de boeuf, 2 lots de boeuf à griller, 1 lot pour tous.

– Informations et réservations par téléphone au 06 69 45 75 89.

– Plus d'informations sur la page Facebook du Twirling club de Fresnay.

Fresnay-en-Retz Salle Polyvalente

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire

