MARCHÉ DE L’AVENT À FRESNAY-EN-RETZ Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz, 4 novembre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

Vous recherchez de belles idées pour faire plaisir et vous faire plaisir pour ces fêtes de fin d’année ?

Les artisans locaux vous proposent de découvrir leurs créations et leurs activités à travers une exposition lors du marché de l’Avent..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:30:00. .

Fresnay en Retz Salle des Fêtes

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Are you looking for great ideas to treat yourself and others this holiday season?

Local artisans will be showcasing their creations and activities at the Advent Market.

¿Busca ideas estupendas para darse un capricho a sí mismo y a los demás estas fiestas?

Los artesanos locales expondrán sus creaciones y actividades en el mercado de Adviento.

Sind Sie auf der Suche nach schönen Ideen, um sich und anderen an diesen Feiertagen eine Freude zu machen?

Die örtlichen Kunsthandwerker bieten Ihnen die Möglichkeit, ihre Kreationen und Aktivitäten in einer Ausstellung während des Adventsmarkts zu entdecken.

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire