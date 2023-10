SUPER LOTO Fresnay en Retz Villeneuve-en-Retz, 27 octobre 2023, Villeneuve-en-Retz.

Villeneuve-en-Retz,Loire-Atlantique

L’ Association Sud Retz Basket est heureuse de vous proposer à nouveau son Super Loto !.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 20:00:00. .

Fresnay en Retz Salle des Fêtes

Villeneuve-en-Retz 44580 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The Association Sud Retz Basket is pleased to offer you its Super Loto again!

La asociación Sud Retz Basket se complace en presentarle de nuevo su Super Loto

Der Verein Sud Retz Basket freut sich, Ihnen wieder sein Super Lotto anbieten zu können!

