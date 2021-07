Montélimar EPN Eustache Drôme, Montélimar Fresh games EPN Eustache Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Cet été des sessions jeux vidéo à l’Espace Public Numérique Les mardis de 14h à 17h, pendant qu’il fait chaud dehors, retrouvons-nous à l’EPNVS pour jouer et échanger sur les pratiques de jeux vidéo de chacun. 6, 13 Juillet et 10, 17, 24, 31 Aout Jouons à des jeux de coopération, d’exploration, de sport, de danse, sur Switch, sur Wii, sur consoles rétro, sur PS4… Partageons sur les pratiques annexes : visionnage youtubers, Sport numérique, pratique professionnelle, création 10 participants par session

Gratuit (financé par la politique de la Ville), Inscription conseillée

