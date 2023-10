Cet évènement est passé Maquillage Dia De Los Muertos ! Fresh Burritos Hôpital Militaire Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Maquillage Dia De Los Muertos ! Fresh Burritos Hôpital Militaire Lille, 8 juin 2019, Lille. Maquillage Dia De Los Muertos ! Samedi 8 juin 2019, 12h00, 17h00 Fresh Burritos Hôpital Militaire Entrée libre Le samedi 8 juin, une maquilleuse professionnelle sera présente dans notre restaurant, rue de l’Hôpital Militaire pour vous maquiller aux couleurs du Mexique ! Activité gratuite de 12h à 16h et 17h à 21h. Fresh Burritos Hôpital Militaire 78 rue de l’Hôpital Militaire Lille 59013 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://freshburritos.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-08T12:00:00+02:00 – 2019-06-08T16:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Fresh Burritos Hôpital Militaire Adresse 78 rue de l'Hôpital Militaire Ville Lille Departement Nord

