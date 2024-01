Frérocité | Compagnie R.A.M.a – Fabrice Ramalingom MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 19h30 à 21h00

.Tout public. payant Billetterie complice : 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 € au choix (placement libre)

Questionner le « vivre ensemble » avec un œil critique sur la cruauté et la dureté dont nous pouvons être capables dans nos agissements pas toujours avouables.

Dans le cadre du Festival Les Remontantes, Sorties d’hiver 2024 et du festival Faits d’hiver

« Frérocité », ce néologisme attribué à Lacan, amalgame de mots où l’on entend Frère, Férocité, Cité.

Ce titre offre déjà un indice de la direction vers laquelle Fabrice Ramalingom nous invite à cheminer : questionner le « vivre ensemble » avec un œil critique sur la cruauté et dureté dont nous pouvons être capables dans nos agissements pas toujours avouables. Jusqu’alors, Ramalingom nous offrait à travers ses précédentes pièces, en réponse au « vivre ensemble », le visage d’une communauté se mouvant d’un même élan vers une utopie joyeuse pleine de facétie et d’optimisme.

Dans ce nouvel opus, le chorégraphe a décidé de creuser cette question différemment : un ensemble certes, mais composé de solitudes juxtaposées, une accumulation d’un « chacun·e pour soi ». Pas de rapport de communion, pas de désir de l’autre, pas de contact, pas d’élan commun. Aujourd’hui comme hier, Ramalingom parle du monde. De notre monde. Cette fois-ci, en pointant la surpopulation face à une terre aux ressources limitées et le profit roi qui convoque les déséquilibres du monde, entraînant avec lui cynisme, guerres, terrorisme, catastrophes et autres maux, où il est bien plus question de férocité que de fraternité.

Dans ces modes de vie qu’on nous propose où on ne fait ni attention aux autres, ni à l’environnement, puisse-t-il encore exister une lueur d’espérance, d’humanité. Quelle est la place de L’Autre ? Quelle place je lui laisse ? Quelle est ma place dans ce monde ? Quelle place je prends dans ce monde ?

Distribution

Conception – choréghraphie : Fabrice Ramalingom

Interprétation : Séverine Bauvais, Vincent Delétang, Clémence Galliard, Jean Rochereau, Hugues Rondepierre, Antoine Roux-Briffaud, Emilio Urbina ainsi qu’un groupe d’amateurs et amatrices parisiens

Lumière : Maryse Gautier

Musique : Pierre-Yves Macé

Régie générale : Bastien Pétillard

Régie son : Théophile Crouzet

Production : R.A.M.a

Coproduction : Festival Montpellier Danse 2021, Ménagerie de Verre – Paris, La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, Viadanse CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort dans le cadre de l’accueil studio – Ministère de la Culture et de la Communication DRAC Bourgogne Franche Comté, Arts Vivants 11 R.A.M.a est soutenue par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Occitanie au titre de l’aide aux compagnies conventionnées, la Région Occitanie au titre de l’aide à la création, la Ville de Montpellier

Dans le cadre du festival Faits d’hiver et avec le soutien du Paris Réseau Danse

Fabrice Ramalingom

Fabrice Ramalingom est artiste chorégraphique : chorégraphe, danseur, performeur, transmetteur, enseignant, pédagogue, dramaturge, etc …

Après des études au Centre national de danse contemporaine à Angers, il commence sa carrière de danseur-interprète auprès de Dominique Bagouet et Trisha Brown et poursuit ensuite auprès d’Hervé Robbe, Benoit Lachambre, Boris Charmatz et Anne Collod.

Parallèlement à l’aventure de la compagnie La Camionetta qu’il co-fonde avec Hélène Cathala, il s’engage dans celle des Carnets Bagouet, cellule de réflexion et de transmission des œuvres du chorégraphe disparu et celle de Changement de propriétaire, lieu alternatif transdisciplinaire de production et de création.

Au sein de la compagnie R.A.M.a qu’il fonde en 2006, il crée 16 pièces dans lesquelles il interroge les notions du vivre ensemble et de l’émancipation.

Fabrice collabore aussi avec des artistes d’autres disciplines comme les metteurs en scène Marc Baylet, Jean- Michel Ribes, Vincent Ecrepont, la musicienne Maguelone Vidal, la réalisatrice Valérie Donzelli, les réalisateurs Olivier Ducatel et Jacques Martineau, l’écrivaine Emmanuelle Bayamack-Tam et la chanteuse Vanessa Paradis.

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

