Frères Istres, 9 avril 2022, Istres.

Théâtre de l'Olivier Place Jules Guesde Istres

2022-04-09 19:00:00 – 2022-04-09

Istres Bouches-du-Rhône

12 12 Deux frères nous racontent le parcours de leur grand-père Angel dans l’Espagne en guerre, du coup d’État de Franco à l’exil vers la France.

Ils sont assis dans la cuisine de leur maison de famille. Autour d’une tasse de café, leurs souvenirs refont surface et les propulsent en 1936 lorsque leurs grands-parents furent forcés de fuir l’Espagne. Cet été-là est marqué par le début de la guerre civile, et en un instant la table devient un échiquier sur lequel les républicains (sucre brun) et les franquistes (sucre blanc) s’affrontent.

Théâtre d’objet, jeune public. Avec Frères nous traversons avec humour et poésie une page de notre histoire commune. Du théâtre d’objets captivant !

+33 4 42 56 48 48 http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=33

Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde Istres

