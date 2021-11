Paris Théâtre de la Ville - Espace Cardin île de France, Paris Frères et sœur Théâtre de la Ville – Espace Cardin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Frères et sœur Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 7 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 7 au 17 mars 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h20

payant

De haute mémoire, Laurent Charpentier habite les demeures de Philippe Minyana. L’auteur a écrit pour lui sa nouvelle épopée intime. Ils se connaissent si bien, l’auteur et le comédien-metteur en scène, que le premier a imaginé le second frère de ces deux-là qui, réunis dans sa maison d’enfance, vivent le bonheur d’un plat de pâtes, la mort du père, de la mère, les joies, petites terreurs et grandes tragédies de la vie. Ils se nomment Igor, Paul, Aïda, ils regardent les jours à hauteur de leur présent. Ils disent, sans le penser vraiment: « Vivement qu’on soit adultes. » Peut-être le sont-ils déjà, recomposant leurs souvenirs afin de s’en faire une légende. Pour pénétrer dans la forêt profonde de l’enfance, son archéologie de souvenirs, sa quête de « Temps retrouvé », Laurent Charpentier rattroupe ses souvenirs de soirées diapo, son amour des films de Bergman et des installations de Boltanski, ses fantômes et ses amis. Et il joue Igor, celui qui dit: « L’autre jour j’ai eu un accès de joie. Je ne me souviens plus pourquoi. » Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Date complète :

