FRÈRES D’ARMES Château-Gontier-sur-Mayenne, 18 février 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

FRÈRES D’ARMES Quai Charles de Gaulle Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-02-18 – 2022-02-18 Quai Charles de Gaulle Le Rex

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne

8 8 EUR Indochine, 1951. En mission, Baptiste, Geoffrey, Emile et Régis se font attaquer de manière inattendue. Régis ne se relèvera pas de ce bombardement. Malgré la difficulté de l’entreprise, ses trois frères d’armes décident de la ramener à la base. Mais traverser une jungle sans véhicule, sans armes, sans presque plus de nourriture et avec un corps n’est pas la mission la plus simple que nos trois soldats auront à accomplir dans leur vie.

Réservations au 06 83 46 88 89

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le Théâtre Dépareillé présente Frères d’Armes de Natacha ASTUTO mis en scène par Jacques MORIN.

theatre-depareille.53@laposte.net +33 6 83 46 88 89 https://theatredepareille.jimdofree.com/

Indochine, 1951. En mission, Baptiste, Geoffrey, Emile et Régis se font attaquer de manière inattendue. Régis ne se relèvera pas de ce bombardement. Malgré la difficulté de l’entreprise, ses trois frères d’armes décident de la ramener à la base. Mais traverser une jungle sans véhicule, sans armes, sans presque plus de nourriture et avec un corps n’est pas la mission la plus simple que nos trois soldats auront à accomplir dans leur vie.

Réservations au 06 83 46 88 89

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Quai Charles de Gaulle Le Rex Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2021-11-15 par