Frères – Compagnie Les Maladroits

du jeudi 19 mai au vendredi 20 mai à Le Nouveau Théâtre

Après les funérailles, Camille et Mathias se retrouvent dans la maison de leurs grands parents. Il faut faire le tri, ranger, vider les lieux. L’un relit les lettres, l’autre emballe les objets et les souvenirs affleurent. La petite cuisine en formica devient le champs de bataille de la guerre d’Espagne. Moulin à café, passoire, salière… prennent vie pour raconter l’histoire d’Angel et de ses frères et sœurs au cœur du conflit armé. 1936, l’Espagne, le coup d’État de Franco, l’arrivée en France… La mémoire se dilue dans le café noir des souvenirs familiaux, le sucre chasse l’amertume de la guerre, de l’exil, et de ce qu’il reste aux vivants pour honorer leurs morts. Beaucoup de sucre, en poudre, en morceaux, caramélisé, dans ce théâtre d’objets ludique et inventif, pour nous faire vivre le récit d’une jeunesse et de ses utopies ! Émouvant et haletant, Frères est une sacrée leçon d’histoire sur toile cirée. Saison culturelle des 3T scène conventionnée de Châtellerault Pass vaccinal obligatoire à partir de 16 ans (ces règles sont valables à la publication de cet article et soumises à l’évolution des règles en vigueur le jour de l’événement)

Tarif: 6/12/17€- Pass triptyque Frères/Camarades/ Joueurs: 33€

Sur la trace des idéaux

Le Nouveau Théâtre 21 rue Chanoine de Villeneuve 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



