Frères Colle : jonglage percutant Prigonrieux Prigonrieux Catégories d’évènement: Dordogne

Prigonrieux

Frères Colle : jonglage percutant Prigonrieux, 12 février 2022, Prigonrieux. Frères Colle : jonglage percutant Centre-ville Centre socio-culturel Prigonrieux

2022-02-12 20:45:00 – 2022-02-12 Centre-ville Centre socio-culturel

Prigonrieux Dordogne Prigonrieux Dordogne EUR 18 18 Retrouvez Les Frères Colle au centre socio-culturel de Prigonrieux. L’événement est mis en scène par Eric Bouvron.

Points de vente des places: Agence Thelem (Prigonrieux), Cave Larégnère (Sainte Foy-la-Grande), Radio RVB (Bergerac). Retrouvez Les Frères Colle au centre socio-culturel de Prigonrieux. L’événement est mis en scène par Eric Bouvron.

Points de vente des places: Agence Thelem (Prigonrieux), Cave Larégnère (Sainte Foy-la-Grande), Radio RVB (Bergerac). +33 6 59 81 90 54 Retrouvez Les Frères Colle au centre socio-culturel de Prigonrieux. L’événement est mis en scène par Eric Bouvron.

Points de vente des places: Agence Thelem (Prigonrieux), Cave Larégnère (Sainte Foy-la-Grande), Radio RVB (Bergerac). RVB

Centre-ville Centre socio-culturel Prigonrieux

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu Prigonrieux Adresse Centre-ville Centre socio-culturel Ville Prigonrieux lieuville Centre-ville Centre socio-culturel Prigonrieux

Prigonrieux Prigonrieux https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux/