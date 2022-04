Frères, 4 mai 2022, .

Frères

2022-05-04 – 2022-05-04

Dans une maison qu’il faut vider, Camille et Mathias se racontent leur grand-père. Les deux frères ont tout sous la main : moulin à café ou passoire, les ustensiles de cuisine deviennent des protagonistes, et la table à manger l’échiquier de l’Histoire. Qui était Angel Miran ? Qu’a-t-il vraiment vécu dans l’Espagne de 1936 ? Depuis le coup d’Etat de Franco à l’arrivée en France ? La mémoire se diluant dans le café noir des souvenirs familiaux, c’est du sucre qu’il faut pour chasser l’amertume de la guerre, de l’exil, et de ce qu’il reste aux vivants pour honorer leurs morts. Beaucoup de sucre, en poudre, en morceaux, liquéfié sous la flamme du chalumeau, pour ce théâtre d’objets qui nous fait vivre le récit d’une jeunesse et de ses utopies ! Frères, c’est une sacrée leçon d’histoire sur toile cirée : émouvante et haletante. En un mot, épique !

