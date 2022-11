Frequency Next Level La Gaîté Lyrique, 11 décembre 2022, Paris.

Le dimanche 11 décembre 2022

de 16h00 à 21h00

. payant Tarif plein : 17€ Tarif réduit : 15€ Tarif danseurs disponible sur place uniquement, places réglées le samedi à la suite des pré-sélections.

La danse electro est de retour à la Gaîté Lyrique ! Les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses du genre s’affrontent dans une compétition de haut niveau, sous le regard impitoyable de notre jury de pros. Le maître mot cette année ? La rave.

Body Movin’ et HFLOW présentent Frequency, le grand rendez-vous de la danse électro à la Gaîté Lyrique ! Une soirée hybride entre battles de danse et performances en apesanteur pour (re)découvrir toutes les possibilités de mouvements et de sensibilités qu’offre la culture électro, dont l’histoire s’écrit entre la rue et les clubs, hors des sentiers battus. Les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses du genre, en provenance des quatre coins du globe, seront présents pour ce rendez-vous incontournable de la planète électro.

Avec HFLOW et Crazy en maîtres de cérémonie, cette troisième édition de Frequency propose un retour aux sources en mettant à l’honneur un mot cher dans l’imaginaire des plus féroces pirates de l’électro : la rave ! Un mot porteur de valeurs qui font briller l’être humain de mille feux : l’affirmation de soi et l’ouverture aux autres, mais aussi la rencontre, l’échange et l’émancipation. Une exploration de l’âme et du corps dans tous ses paradoxes, à vivre dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique.

MC : HFLOW + Crazy

Fondateur et directeur artistique des événements Frequency, HFLOW découvre la danse électro avec l’envie de se confronter au regard des autres. Viennent rapidement les premiers battles et l’entrée dans Alliance Crew, avec qui il devient bientôt double champion du monde. Il décroche alors ses premiers contrats professionnels (avec La Horde, Marion Motin, Ed Bangers, Hollysiz…). Pionnier et activiste de la communauté électro, HFLOW danse mais enseigne aussi, et juge parfois. Et derrière les platines, il partage sa joie de voir grandir cette communauté chaque jour un peu plus.

De son côté, Slate Hemedi aka Crazy, fondateur de l’Alliance Crew, est un acteur majeur de l’électro dans le monde. Sa liberté créative et sa rigueur en tant que danseur lui ont permis d’évoluer dans le monde du hip-hop et de collaborer avec des chorégraphes comme Blanca Li, Kader Belmoktar ou encore Abdou Ngom, tout en restant fidèle aux valeurs de sa famille de cœur, l’Alliance Crew. Champion de France, double champion du monde, et surtout créateur du battle de référence Spear Tournament, Crazy est aujourd’hui une icône de la culture électro.

Jury : Chiho + Nico + Mounia

Avec Chiho Yokoyama (Japon), Nicolas Putzolu (Italie) et Mounia Nassangar (France), le meilleur de la communauté électro internationale est réunie pour départager les danseurs et danseuses qui s’affronteront lors de cette troisième édition de Frequency. Leur expertise impitoyable promet de faire émerger les stars de l’électro de demain, sans oublier d’assurer le show dans la Grande salle de la Gaîté Lyrique.

DJ : Armee

Membre central de la Rootless Crew, team pionnière de danse électro chez nos voisins d’Italie, Armee est également un DJ qui a su se faire une place de premier plan dans la communauté à l’échelle internationale. Aux platines de cette troisième édition de Frequency, il affirme avec force la place de la danse électro dans la culture clubbing contemporaine.

Scénographe : Lucie Audau

Artistes 3D mapping : Neon Minuit + Anna Bacheva

Body Movin’

Inspiré du titre éponyme des Beastie Boys, le cycle Body Movin’ de la Gaîté Lyrique explore et met en valeur la diversité des danses de club et de leurs communautés, ainsi que la multiplicité des corps et la vitalité de leurs patrimoines chorégraphiques. Electro, voguing, krump, house, jumpstyle, afro, dancehall, waacking… Autrefois pratiquées en huis clos, hors des radars de la culture majoritaire, ces danses urbaines s’emparent aujourd’hui d’Internet pour sortir au grand jour, entre va-et-vient online et offline, tutos Youtube et défis sur Tiktok, battles improvisés et grandes compétitions internationales.

