Frequency : Battle international de danse électro La Gaîté Lyrique Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Le dimanche 28 janvier 2024

de 16h00 à 21h00

.Tout public. payant

Save the date ! La danse électro est de retour à la Gaîté Lyrique ! Les meilleurs danseurs et les meilleures danseuses du genre s’affrontent dans une compétition de haut niveau, sous le regard impitoyable de notre jury de pros.

Frequency, c’est le grand rendez-vous de la danse electro à la Gaîté Lyrique, portée par HFLOW ! Une soirée hybride entre battles de danse et performances en apesanteur pour (re)découvrir toutes les possibilités de mouvements et de sensibilités qu’offre la culture electro, dont l’histoire s’écrit entre la rue et les clubs… de retour le 28 janvier 2024 !

Toutes les catégories :

2 vs 2 Electro

1 vs 1 E-Boï

1 vs 1 E-Queens

MMTF, Montre-moi ton flow

QFDB, Que des bras

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Duy-Laurent Tran Photo Frequency