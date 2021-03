Fréquence grenouille – Senonches, 20 mars 2021-20 mars 2021, Senonches.

Fréquence grenouille – Senonches 2021-03-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-03-20 16:00:00 16:00:00

Senonches Eure-et-Loir

4 4 EUR Ce site, composé de l’étang et de boisements humides est un haut lieux de la reproduction des amphibiens. A l’arrivée du printemps crapauds, grenouilles et tritons sortent de leur léthargie hivernale et se dirigent vers les points d’eau où ils pondront la nouvelle génération. Prévoir bottes ou bonnes chaussures.

Une inscription est obligatoire auprès du Conservatoire pour participer à cette sortie au 06 22 81 27 84 avant le 19 mars à midi. RdV donné à l’inscription.

Nombre de participants limité. Un Protocol sanitaire est appliqué pour toutes les animations du Conservatoire.

melodie.devlieger@cen-centrevaldeloire.org +33 6 22 81 27 84 https://www.cen-centrevaldeloire.org/

cen CVL