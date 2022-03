Fréquence Grenouille Relais Nature du Parc de la Deûle, 22 avril 2022, Santes.

Relais Nature du Parc de la Deûle, le vendredi 22 avril à 19:00

L’opération « Fréquence Grenouille » se déroule tous les ans du 1er mars au 31 mai. Elle est relayée partout en France métropolitaine et Outre-mer par les Conservatoires d’espaces naturels et les Réserves naturelles. Pour cette 27e édition, les animateurs du Relais Nature vous proposent une soirée pour (re)découvrir les zones humides de la Gîte et leurs hôtes privilégiés : grenouilles, crapauds et tritons. De leurs modes de vie à leur répartition géographique, en passant par les menaces qui pèsent sur eux, les amphibiens de la région n’auront plus de secrets pour vous ! De stand en stand, et de découverte en observation naturaliste, explorez le petit monde de la mare ! _Consigne spécifique : porter une tenue et des chaussures adaptées selon la météo, prévoir une lampe de poche pour le retour._ Le Relais Nature est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité à cette animation. _Mesures sanitaires conformes aux consignes gouvernementales du moment._

Gratuit – Uniquement sur inscription à l’accueil, au 03 20 63 11 22, ou relaisdeule@lillemetropole.fr Nombre de places limité. Réservation ouverte un mois avant l’animation, soit le mardi 22 mars.

Branchez-vous sur Fréquence Grenouille ! Les animateurs du Relais Nature et les amphibiens de la Gîte vous font découvrir les richesses, l’importance et la fragilité des mares et de leurs habitants.

