Tuchan, le vendredi 23 avril à 20:30

### Animation Fréquence Grenouille 2021 : Cette animation grand public, organisée par le CEN Occitanie, se déroulera le vendredi 23 avril de 20h30 à 22h30, à Tuchan. L’animation normalement prévue pour 10 à 15 personnes est restreinte à 6 personnes maximum, au vu des restrictions sanitaires et si celles-ci n’évoluent pas. Le créneau horaire est susceptible d’être également changé si un couvre-feu est maintenu. Le lieu de rendez-vous précis sera donné à l’inscription qui est obligatoire. La sortie nocturne débutera par une rapide présentation du CEN Occitanie, des zones humides et des amphibiens pour ensuite se diriger vers les bassins de la cave coopérative de Tuchan, afin d’écouter et observer les espèces présentes. L’animation est gratuite. Prévoir des vêtements adaptés, des bottes, lampe torche ou frontale. Le site est non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Réservation obligatoire

Venez célébrer la Fête des mares ! Au programme, une soirée de découverte autour des mares et de sa biodiversité. Prévoir des vêtements adaptés, des bottes, lampe torche ou frontale. Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-23T20:30:00 2021-04-23T22:30:00

