Morbihan Partez à la découverte des amphibiens présents sur la Réserve naturelle des Landes de Monteneuf en participant à un suivi scientifique. Vous y observerez des grenouilles, mais pas que : certaines espèces locales, comme le triton palmé ou la salamandre

tachetée seront peut-être aussi au rendez-vous !

Prévoir une tenue adaptée (vêtements chauds et chaussures d’extérieur).

Tout public, conseillé à partir de 5 ans. Réservation obligatoire. www.leslandes.bzh +33 2 97 93 26 74 Monteneuf

