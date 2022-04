[Fréquence Grenouille] Découverte de la mare d’Asquins Asquins Asquins Catégories d’évènement: Asquins

Asquins Yonne Asquins EUR [Fréquence Grenouille] Découverte de la mare d’Asquins Un événement de la Société d’histoire naturelle d’Autun-Observatoire de la Faune de Bourgogne.

En partenariat avec la commune d’Asquins, le Parc Naturel Régional du Morvan et l’association ULTREIA. Rendez-vous le vendredi 29 avril à 20h30 à la salle des fêtes d’Asquins (89450) À la découverte des amphibiens

Les mares regorgent de biodiversité !

Venez découvrir leurs habitants lors d’une conférence suivie d’une observation

des amphibiens dans leur milieu de vie à la tombée de la nuit.

