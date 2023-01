Fréquence Grenouille Chaunay, 3 mars 2023, Chaunay Chaunay.

Dans le cadre de Fréquence Grenouille, opération nationale de la Fédération des CEN pour la sensibilisation en faveur de la préservation des zones humides, venez découvrir les grenouilles, crapauds et tritons peuplant les mares du marais de Chaunay. Lieu de R.-V. donné sur inscription. Gratuit. Tous publics. Prévoyez bottes et vêtements adaptés à la météo ainsi qu’une lampe torche. Rens. et inscription obligatoire au 06 46 19 47 90

+33 6 46 19 47 90

