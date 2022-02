Fréquence grenouille Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Fréquence grenouille Arès, 9 mars 2022, Arès. Fréquence grenouille Route des Abberts Navalet Arès

2022-03-09 – 2022-03-09 Route des Abberts Navalet

Arès Gironde Cette visite vous permettra d’observer les réservoirs aux grenouilles. Rendez-vous au T de Lège.

Renseignements et inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme d’Arès. Bottes obligatoires. Masque obligatoire. Nature Gasconne

Route des Abberts Navalet Arès

