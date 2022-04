[Fréquence Grenouille] Animation nature à la découverte de la biodiversité des étangs de la Tagnière La Tagnière La Tagnière Catégories d’évènement: La Tagnière

La Tagnière Saône-et-Loire La Tagnière EUR [Fréquence Grenouille] Animation nature à la découverte de la biodiversité des étangs de la Tagnière Dans le cadre de l’opération Fréquence Grenouille, partons à la découverte des étangs de la Tagnière ! Au cours d’une petite pêche, ce sera l’occasion de découvrir la biodiversité qu’ils abritent et le rôle qu’ils jouent dans la régulation de l’eau. De 14h00 à 16h00

RDV : Donné au moment de votre inscription,

Km : moins de 1km

Tarif : Gratuit

Inscription et réservation : Foyer rural de la Tagnière

mail : foyerlatagniere@gmail.com

tel : 0635920933 ou 0614107453 En partenariat avec le Foyer Rural de la Tagnière

