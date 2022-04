Fréquence grenouille

Fréquence grenouille, 29 avril 2022, . Fréquence grenouille

2022-04-29 – 2022-04-29 En soirée (heure précisée lors de l’inscription) – Durée 2h30 – RDV devant la Maison de la Réserve – Sur inscription – Gratuit Cette balade semi-nocturne vous emmènera à la découvertedes 12 espèces de grenouilles, tritons, et crapauds qui se reproduisent dans les mares de la Réserve Naturelle de l’Etang des Landes. Balade organisée dans le cadre de l’opération nationale Fréquence Grenouille et commentée par les membres du Centre Permanant d’Initiatives pour l’Environnement des Pays Creusois et de la Réserve En soirée (heure précisée lors de l’inscription) – Durée 2h30 – RDV devant la Maison de la Réserve – Sur inscription – Gratuit dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville