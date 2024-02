Fréquence Diz’ – Les Diseuses de Bonne Amertume La Péniche Didascalie Ramonville-Saint-Agne, vendredi 23 février 2024.

Fréquence Diz’ – Les Diseuses de Bonne Amertume Théâtre d’Improvisation

Spectacle de radio libre où vos témoignages s’animent ! 23 février et 29 mars La Péniche Didascalie Tarif 10€ / Tarif réduit 8€ / Ouvert aux billets Pleins Feux TN 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T20:30:00+01:00 – 2024-03-29T21:30:00+01:00

Fréquence Diz’

La radio libre des Diseuses vous accueille pour son émission Fréquence Diz’ où tout ce qui est diffusé peut prendre vie sur scène !

En amont de la représentation, vous, les spectat’auditeurs et spectat’auditrices, pourront être interviewé·e·s par les artistes. Ces entretiens serviront ensuite dans le spectacle, de même que différentes séquences proposées par les comédien.ne.s animateur·rice·s. Celles-ci pourront aller de l’actu du jour, à la découverte d’une musique de cœur, en passant par les voies insoupçonnées de l’horoscope… Et, ces mots, ces notions, ces sons, ces avis, ces émotions vont être le moteur pour créer des scènes totalement improvisées. Comme si, très tard, vous écoutiez une émission à la radio et que votre imagination commençait à vous faire partir au delà de vos perceptions.

Un rendez-vous radiophonique éphémère où la parole est aussi libre que l’interprétation !

Le collectif professionnel de Toulouse, Les Diseuses de Bonne Amertume est au service de l’art de l’improvisation théâtrale pour, toujours avec le plus grand plaisir, aller au delà de nos certitudes.

Nous faisons partie de divers horizons, avec un engagement dans le domaine artistique et culturel. Nous nous sommes réunis dans l’optique de rechercher et de créer ensemble autour des thématiques qui nous sont chères telles que les questions sur le corps, la transmission, l’imaginaire dans la réalité et la réalité dans l’imaginaire…

Nous orientons une bonne partie de notre dynamique dans la mise en place d’instants de partages et de rencontres. Ainsi, nous aimons particulièrement inviter des artistes, toutes spécialités confondues, pour échanger sur nos différentes pratiques et / ou visions. Nous allons également à leur rencontre (Nancy, Lausanne, Paris…). Tout ceci pour vivre des moments de complicité avec le public, aussi délirants que sincères.

Facebook : https://www.facebook.com/LesDiseusesdeBonneAmertume

Instagram : https://www.instagram.com/lesdiseusesdebonneamertume/

La Péniche Didascalie Port Sud, Rue Federico Garcia Lorca, 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie https://www.penichedidascalie.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.penichedidascalie.com/events/frequence-diz-les-diseuses-de-bonne-amertume-3 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/LesDiseusesdeBonneAmertume »}]

Théâtre impro