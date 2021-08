Frente Cumberio Rocher de Palmer, 3 novembre 2021, Cenon.

Frente Cumberio

Rocher de Palmer, le mercredi 3 novembre à 20:30

Avec son approche fraîche et contemporaine de la cumbia, le quatuor Frente Cumberio se place à l’avant-garde de la musique colombienne et a déjà tapé dans l’œil de Kronos Quartet et de Mad Professor, avec lesquels il a collaboré, ainsi que des plus grands festivals comme Roskilde, Womad, Fuji Rock… Le groupe est dirigé par le compositeur et producteur Mario Galeano, fondateur notamment d’Ondatropica et de Los Piranhas. Il puise son inspiration et ses samples dans une collection extravagante de disques des années 60 et 70, créant une musique tropicale innovante et dansante, entraînée par des claviers fous, des cuivres vrombissants et des percussions énergiques qui nous font sauter sur place et transpirer.

EN SAVOIR PLUS

Tarif guichet : 17€ / Plein tarif : 15€ / Tarif abonné : 12€ / Pass J’n’W : 10€

Frente Cumberio, Rocher de Palmer, Cenon

Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand Cenon Cenon Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-03T20:30:00 2021-11-03T22:30:00