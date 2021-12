Frenetik Le Splendid, 31 mars 2022, Lille.

Frenetik

Le Splendid, le jeudi 31 mars 2022 à 20:00

Une plume. Une vision. Un vécu. Un message à porter, poussé par une voix triple XL. Des images chocs qui défilent, au fil des mesures qui s’égrainent. Le regard noir et lucide, Frenetik débarque en trombe de sa Belgique natale, et c’est tout le rap qui prend des couleurs. Localisé à Bruxelles, dans la commune d’Evere, le Congolais d’origine n’a que 21 ans, mais l’expérience de ceux qui ont grandi vite. S’il porte un tel blaze, c’est parce qu’il voit, vit et ressent les choses avec beaucoup d’intensité: rares sont celles qui ne le touchent qu’à moitié. Sa musique ? Une palette d’émotions, tantôt plongées dans la pénombre, tantôt éclairées d’un trait de lumière, qui choquent, touchent et intriguent… mais qui ne laissent jamais indifférent. Car le rap, c’est ça pour lui : l’art d’user des mots pour dire des vérités. Pour dire ses vérités. Signé chez Epic Records, il s’est entouré de la crème de la production pour son projet : NegDee,Twinsmatic, Chuki Beats, Dolfa, BBL, MOC, Guapo du Soleil, Richie Beats, La Miellerie ou encore Sofiane Pamart façonnent l’architecture d’un opus qui a ouvert 2021 de la meilleure des manières. La suite ? Frenetik ne prend même pas la peine de l’imaginer : tout ce qu’il souhaite, c’est l’écrire. → Informations groupes & PMR : LE GRAND MIX – 03 20 70 10 00 [info@legrandmix.com](mailto:info@legrandmix.com) → Le Grand Mix : 5 Place Notre Dame 59200 Tourcoing

entrée payante

Le Splendid 1 place du mont de terre 59000 Lille Lille Fives Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T20:00:00 2022-03-31T22:30:00