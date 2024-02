Frénésie numérique et climat avec les Mamies pour le Futur Académie du Climat Paris, lundi 26 février 2024.

Le lundi 26 février 2024

de 18h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Les Mamies pour le Futur se soucient de l’impact de l’explosion du numérique sur les générations futures et le changement climatique. Avons nous encore un pouvoir d’action ?

Nous avons demandé des faits et des chiffres le plus précis possible à nos intervenants Clément Marquet et Éric Fourboul sur la consommation énergétique des technologies numériques actuelles et les technologies « smart » qu’on projette pour les vingt ans à venir.

La production des engins numériques est très (et de plus en plus) énergivore et polluante, nous le savons, mais ce qui nous intrigue le plus est le tout numérique — la quantité invraisemblable de data à stocker, à transmettre, à traiter… issue des smart cities, smart cars, smart champs et tracteurs, smart everything.

Quel est notre pouvoir d’action pour influencer la cour des choses ? Nous débâterons sur la question !

Les Mamies pour le Futur

Nous sommes des mamies, des femmes fortes de nos expériences de la vie, de nos savoirs et de notre courage. Depuis plus de cinquante ans les puissants dans notre société ne pensent plus aux générations futures. Pour eux la recherche de profit à court terme rime avec progrès. Nos dirigeants concluent des traités de libre échange qui invalident nos lois environnementales, ils subventionnent les énergies fossiles, autorisent la bétonisation des sols vivants, tolèrent l’obsolescence programmées de nos équipements électriques et électroniques, vendent nos ports et aéroports aux investisseurs étrangers, construisent toujours plus de routes, et permettent l’épandage de milliers de tonnes de pesticides. Nous voulons arrêter le mouvement !

Nous sommes des femmes qui ont été éduquées pour prendre soin des autres. Nous refusons désormais de ramasser les pots cassés. Nous revendiquons des changements institutionnels, politiques, sociaux et économiques radicaux. Pour sortir de l’immobilisme paniqué nous nous sommes réunies dans le collectif « Les mamies pour le futur » qui mobilise la force redoutable, créatrice et inventive des mamies. Toutes les mamies sont les bienvenues qu’elles aient des petits-enfants ou pas, qu’elles se sentent femmes, hommes ou autres. Nous agissons à tous les niveaux à partir du vécu concret quotidien sur les transports, la nourriture, les habits, la chauffe, la construction. Nous informons le public et nous le mobilisons en travaillant contre la peur et l’immobilisme. Nous rêvons concrètement un avenir différent, conscientes du fait que tout est lié et tous sont liés sur la planète Terre. Nous refusons de cantonner la responsabilité pour le changement climatique à un choix individuel de consommateurs et nous réclamons des transformations politiques que nous allons penser collectivement. Nous imaginons une autre société sans prétendre « changer les autres », nos concitoyens. Les discours moralisateurs qui exigent que les gens changent individuellement leur consommation pour sauver le monde n’ont que peu de sens et encore moins d’impact. Nous assumons collectivement la responsabilité pour l’avenir. Nous agissons sur les règles du jeu, discutons ensemble et en public sur les mesures collectives et les engagements individuels dont nous avons besoin pour que nos petits-enfants aient une vie qui vaut la peine d’être vécue.

Nous ne sommes pas seules.

Des mamies pour le futur se sont constituées en réseau en Allemagne,[1] en Suède[2]. Elles vont sur les marchés, organisent des cours de cuisine, se mêlent à la politique locale, la restructuration des transports collectifs, les lois sur les énergies renouvelables ….

Pour commencer nous vous invitons à nous contacter pour que nous nous retrouvions

Amitiés

Birgit et Pascale

Birgit.muller@posteo.net

pascaleraoux@gmail.com

[1] https://omasforfuture.de/

[2] https://www.facebook.com/groups/731231464261875/

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

Contact : https://www.academieduclimat.paris/evenements/frenesie-numerique-et-climat-avec-les-mamies-pour-le-futur/

. Frénésie numérique avec les mamies pour le futur