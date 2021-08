Paris Instituto Cultural de México Paris Frénésie chromatique Instituto Cultural de México Paris Catégorie d’évènement: Paris

du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Instituto Cultural de México

En préambule d’une exposition consacrée à l’illustration mexicaine contemporaine encore en chantier, l’artiste mexicaine Yanieb Fabre investit durant deux jours la vitrine de l’Institut culturel du Mexique donnant sur la rue Vieille du Temple. Les gestes et les traits qui composent son travail sont hypnotiques, rituels et obsessifs. Ils simulent des formes de désir, établissent une ligne de tension entre le rationnel et l’irrationnel, à la limite de l’exhibitionnisme et de la démence. Yanieb conçoit le dessin comme une forme d’écriture proche de celle du codex, une calligraphie du délire ouvrant une porte sur l’inconscient. Sa démarche vise à pousser cette écriture-langage vers une limite particulière, la situant à la frontière de l’animalité et d’une mélancolie presque décadente. Happening de Yanieb Fabre dans le cadre du Festival Les Traversées du Marais Instituto Cultural de México 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T09:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Instituto Cultural de México Adresse 119 rue Vieille du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville Instituto Cultural de México Paris