Frenchman Libourne dagueys Libourne Catégories d’évènement: Gironde

Libourne

Frenchman Libourne dagueys, 9 juillet 2022, Libourne. Frenchman Libourne

du samedi 9 juillet au dimanche 10 juillet à dagueys

Le E. Leclerc Frenchman triathlon Libourne se déroule sur le plan d’eau des Dagueys, site qui accueille les championnats du Monde d’aviron en 2022. Les parcours vélo empruntent les routes du contre-la- montre du tour de France 2021 sur le vignoble du Libournais, entre Pomerol et St Emilion. La course à pied se fait autour du Lac, sur la piste de grave le long du bassin d’aviron ainsi que sur les chemins ombragés de l’autre côté de la rive. Le E. Leclerc Frenchman triathlon Libourne est cette année placé au cœur de l’été du 8 au 10 juillet, l’ambiance promet d’être chaude !

Sur inscription

Un festival autour du triathlon dans le Libournais. Venez profiter d’un fabuleux cadre et d’une ambiance exceptionnelle. dagueys plage des dagueys libourne Libourne La Bordette Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-09T09:00:00 2022-07-09T19:00:00;2022-07-10T10:00:00 2022-07-10T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Libourne Autres Lieu dagueys Adresse plage des dagueys libourne Ville Libourne lieuville dagueys Libourne Departement Gironde

dagueys Libourne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/libourne/

Frenchman Libourne dagueys 2022-07-09 was last modified: by Frenchman Libourne dagueys dagueys 9 juillet 2022 dagueys Libourne Libourne

Libourne Gironde