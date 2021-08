Frenchman Libourne dagueys, 18 septembre 2021, Libourne.

Frenchman Libourne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à dagueys

Inscrivez-vous en ligne. DISTANCES : S : 750m (natation) – 20km (vélo) – 5km (course à pied) M : 1500m (natation) – 40km (vélo) – 10km (course à pied) L : 1900m (natation) – 90km (vélo) – 21km (course à pied) Le « E.Leclerc Frenchman Triathlon Distance M Libourne » peut se concourir en épreuve individuelle ou bien en relais. Vendredi 17/09 10h à 19h : Retrait des dossards des différentes épreuves dans la salle de sport du lac des Dagueys Samedi 18/09 9h à 19h: Retrait des dossards des différentes distances dans la salle de sport du lac des Dagueys Dimanche 19/09 9h à 12h45 : Retrait des dossards du Triathlon distance M 12h : Ouverture du parc à vélo 13h10 : Fermeture du parc à vélo 13h15 : Briefing de course sur le départ natation 13h30 : Départ du Triathlon Distance M (indiv) 13h40 : Départ du Triathlon Distance M (relais) 17h : Clôture du Triathlon Distance M & remise des récompenses Attention, à ce jour, de par la règlementation sanitaire en vigueur, pour participer à cet événement, il est nécessaire de présenter un pass sanitaire ! – Soit un certificat de vaccination complet : (toutes les doses nécessaires) et réalisé il y a plus de 7 jours pour tous les vaccins sauf Jansen/Jansen pour lequel c’est 4 semaines. – Soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h.

Entrée sur inscription

Créé en 2013 par l’ancien triathlète Bordelais de niveau mondial Benjamin Sanson, le label FRENCHMAN a reçu un accueil chaleureux et volontaire de la part de la municipalité libournaise.

dagueys plage des dagueys libourne Libourne La Bordette Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00