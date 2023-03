C’est French c’est chic, c’est FRENCHIC! FRENCHIC, 1 avril 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Pratique, simple mais chic, la sacoche FRENCHIC se dévoile et propose une visite découverte ouveret aux personnes désireuses de découvrir sa fabrication.

Cette marque éco-conçue est née de idée de récupérartion de matériaux et tissus destinés à la destruction et a évoluée sur d’autre chutes et tissus ou carrés spécifiques.

Pour son Label ultra français le FRENCHIC et intégralement fabriqué en France et utilise des toiles elle-même fabriquée en France.

Les visites se font sur rendez-vous et sur inscriptions obligatoire.

FRENCHIC 24 rue du champ d'avoine Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France lasacochefrancaise@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:00:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T17:00:00+02:00

