French Touch Made in Germany – de et avec Immo (Arts de la rue/ Cirque) ———————————————————————– Avec ses sandales à chaussettes, sa choucroute et son nain de jardin, IMMO est aux commandes de ce match culturel serré entre la France et l’Allemagne. Jongleur hors pair, aussi à l’aise avec les mots qu’avec une tronçonneuse (si, si), l’artiste, tour à tour magicien ou funambule, vous fera rire entre deux acrobaties. Durée : 45 mn A partir de 6 ans en famille Jeudi 8 Juillet à 19 h 30 au Complexe Langevin, entrée par 129 Rue de Lauriol [[https://avrilenseptembre.fr/index.php/2018/09/17/immo-french-touch-made-in-germany/](https://avrilenseptembre.fr/index.php/2018/09/17/immo-french-touch-made-in-germany/)](https://avrilenseptembre.fr/index.php/2018/09/17/immo-french-touch-made-in-germany/) Côté restauration : Le jeudi 8 juillet, « Solange et Ginette », un food-truck zéro-déchet, concoctera une cuisine généreuse, saine et faite maison. Le camion sera accompagné par la Maison PIP, une brasserie bèglaise qui a à cœur de concilier événement culturel, produits de qualité et rafraîchissement durant toute la soirée !

