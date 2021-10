Alixan Le Moulin Digital Alixan, Drôme French Tech Tremplin : vendre sur Internet et optimiser son référencement Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Programme ——— ### **Vendre sur Internet: quelles solutions ?** Panorama des solutions : les places de marchés, les boutiques packagées, les sites dédiés, les réseaux sociaux Crash test d’un site d’une startup e-Commerce : XP utilisateur, navigation, ergonomie, design, rassurance. ### **Référencement des sites web** analyser le site d’un concurrent (mise en pratique) choix les requêtes information pour son site choix les requêtes de transaction Référencement local : optimisation des fiches Google business

Gratuit sur inscription

