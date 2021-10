Alixan Le Moulin Digital Alixan, Drôme French Tech Tremplin – comment utiliser les réseaux sociaux Le Moulin Digital Alixan Catégories d’évènement: Alixan

le jeudi 28 octobre

Programme ——— ### Matinée: Introduction au Web marketing Développer sa notoriété, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser en utilisant le numérique Les réseaux sociaux: comment développer sa notoriété Méthode et bonnes pratiques pour créer du contenu engageant ### Un Pitch Presque parfait 12h-13h30 : découverte de 2 startups du territoire, retour sur leur pitch contenu et forme, analyse critique et bienveillante ### Après-midi: Zoom sur les réseaux sociaux Linkedin, Facebook / Instagram Introduction à la publicité en ligne (display, search)

Le Moulin Digital 8, avenue de la gare 26300 ALIXAN Alixan Drôme

2021-10-28T09:30:00 2021-10-28T12:30:00;2021-10-28T12:30:00 2021-10-28T13:30:00;2021-10-28T13:30:00 2021-10-28T16:30:00

