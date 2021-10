FRENCH TECH RISE Auditorium Crédit Agricole des Savoie, 19 octobre 2021, Annecy.

FRENCH TECH RISE

Auditorium Crédit Agricole des Savoie, le mardi 19 octobre à 18:30

Le mardi 19 octobre aura lieu l’événement de sélection des 5 start-up alpines qui auront l’opportunité d’aller pitcher leur entreprise devant les plus grands fonds d’investissement en capital-risque à Paris le 6 décembre prochain. Ces 5 start-up seront sélectionnées par un jury local composé d’un représentant de BPI France, de VC, d’un dirigeant d’une entreprise FT 120 ou FT Green 20, d’un membre écosytème, ainsi que d’une entrepreneure de la French Tech in the Alps. Le jury sera suivi d’un cocktail. L’événement est ouvert sur inscription. French Tech Rise est une opération d’attractivité des écosystèmes territoriaux. Elle a un double enjeu : valoriser le dynamisme des écosystèmes territoriaux et permettre à des start-up de toutes les régions de métropole et d’Outre-mer de participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d’investissements en capital-risque présents à Paris.

Sur inscription

JURY DE SÉLECTION DES 5 STARTUPS ALPINES QUI PARTICIPERONT À UN ÉVÉNEMENT EXCLUSIF AVEC LES PLUS GRANDS FONDS D’INVESTISSEMENTS EN CAPITAL-RISQUE PRÉSENTS À PARIS.

Auditorium Crédit Agricole des Savoie 4 avenue du Pré Félin ANNECY-LE-VIEUX 74940 Annecy Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Annecy-le-Vieux Haute-Savoie



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-19T18:30:00 2021-10-19T20:30:00