French Tech One : un outil pour les startups & scaleups du territoire

H7 – Lieu Totem, le jeudi 25 mars à 13:30

**French Tech One vous connaissez ?**

L’association French Tech One Lyon St-Étienne, reconnue d’intérêt général, favorise la création, croissance et internationalisation des startups de Lyon et St-Étienne pour en faire des champions mondiaux. Elle aide l’écosystème local de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat à grandir, ensemble.

Digital League est l’un des fondateurs de French Tech One et est fortement impliqué dans les actions de la structure.

Cette année, en étant adhérents à Digital League, les membres startups et scaleups de Lyon et St Etienne deviennent automatiquement adhérents à French Tech One avec pas mal de services qui vous sont destinés.

un petit événement vous est proposé pour vous expliquer tout cela.

Gratuit sur inscription

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-25T13:30:00 2021-03-25T15:00:00