French Tech Days Benelux 2021 CCI FRANCE BELGIQUE, 5 octobre 2021, Ville de Bruxelles.

du mardi 5 octobre au mercredi 6 octobre à CCI FRANCE BELGIQUE

Vous êtes une startup spécialisée dans l’un des secteurs suivants : télécoms et IoT, big data et objets connectés, retailtech et e-commerce, industrie 4.0, e-santé, e-éducation, réalité virtuelle, deeptech, télétravail… nous vous invitons à nous rejoindre pour cette 5ème édition du French Tech Days. Le 5 octobre 2021 à Bruxelles, le 6 octobre 2021 à Amsterdam. Cette journée sera l’occasion pour vous de : Rencontrer de nouveaux clients, partenaires, mentors et investisseurs, grands donneurs d’ordres. Selon vos besoins, l’équipe de la CCI France Belgique identifie les acteurs potentiels du marché, cible et organise des rendez-vous personnalisés avec chacun d’entre eux. Comprendre le marché belge grâce à des présentations d’experts (régulation, démarches à l’implantation, gestion des besoins en innovation, tendances liées au Covid-19…). Networker avec l’écosystème local grâce à plusieurs sessions dédiées. Augmenter votre visibilité grâce à nos publications dans la presse et les réseaux sociaux. Identifier de nouvelles opportunités et développer votre présence sur le marché belge.

2250 euros

CCI FRANCE BELGIQUE Rue de la loi 23 Ville de Bruxelles Bruxelles Bruxelles-Capitale



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T09:00:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T09:00:00 2021-10-06T17:00:00