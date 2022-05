French Tech Day Golf et Golfhôtel de Saint Samson – Brit Hotel Pleumeur-Bodou Kérénoc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Golf et Golfhôtel de Saint Samson – Brit Hotel Pleumeur-Bodou, le jeudi 9 juin à 09:00

Vous êtes intéressé(e)? Voici comment cela va fonctionner. 1. Vous nous indiquez pour quels types de besoin vous souhaitez rencontrer des startups, via le formulaire suivant : [https://produitenbretagne.typeform.com/to/DPp1xL7Z](https://produitenbretagne.typeform.com/to/DPp1xL7Z) 2.La French Tech fait le sourcing nécessaire pour identifier et contacter les startups pertinentes. 3. Le 9 juin, se déroulent les rdv en one to one entre PME/ETI et startups, sur des créneaux de 15 minutes. Ces rendez-vous s’intègrent dans le French Tech Day, Au programme : des conférence, des rdv individuels avec des startups ainsi qu’un côté fun avec une session de golf pour ceux qui le désirent Coût de la session de golf limité, à préciser ultérieurement. Le reste de l’évènement est gratuit pour les PME/ETI rencontrant des startups, dans la limite de 2 personnes par entreprise. Dans le détail, voici les différentes échéances pour cet évènement : • 22 avril > 10 mai : inscription des PME / ETI pour les rendez-vous one to one avec les startups, avec renseignement de leur expression de besoins • Jeudi 28 avril : ouverture des inscriptions à l’évènement • Jusqu’au 24 mai : les startups formulent leurs demandes de RDV en ligne auprès des PME / ETI • Du 25 mai au 1er juin : les PME / ETI étudient les demandes de RDV et sélectionnent les startups qu’elles souhaitent rencontrer le jour J • Le 3 juin : les startups reçoivent leurs confirmations de RDV avec les PME / ETI et leur planning de rencontres des conférence, des rdv individuels avec des startups ainsi qu’un côté fun avec une session de golf Golf et Golfhôtel de Saint Samson – Brit Hotel Pleumeur-Bodou Rte du Golf, 22560 Pleumeur-Bodou Kérénoc Côtes-d’Armor

2022-06-09T09:00:00 2022-06-09T18:00:00

