Appel à candidatures – ️ saison 3 de l’Alpes Tourisme Lab French Tech Chambéry, 17 février 2023, Le Bourget-du-Lac. Appel à candidatures – ️ saison 3 de l’Alpes Tourisme Lab Vendredi 17 février, 09h00 French Tech Chambéry Porteur.e.s de projets, startups, intrapreneur.e.s, votre solution répond aux enjeux du tourisme alpin ? Candidatez ! French Tech Chambéry 73370 Le Bourget du Lac Le Bourget-du-Lac 73370 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « http://www.alpestourismelab.com »}] L’Alpes Tourisme Lab c’est un dispositif d’accompagnement unique en France qui propose Ateliers d’experts, coaching collectif et individuel pour structurer votre offre au regard des enjeux du tourisme alpin

Immersions territoires pour confronter et tester votre offre aux acteurs du marché

Sessions de speed-meeting et participation au salon Alpipro afin d’initier des relations commerciales Appel à candidatures ouvert

❄️ du 9 janvier au 17 février

Infos & candidature sur www.alpestourismelab.com Programme d’accompagnement du 27 mars au 7 juillet 2023

